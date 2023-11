Il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si avvicina sempre di più e l’ex concorrente del GF Vip nonché influencer ha svelato una serie di dettagli su data, damigella e abito che indosserà nel giorno delle nozze. Clizia ne ha parlato tramite le sue Stories, rispondendo alle domande dei suoi follower.

A quanto pare Clizia Incorvaia avrebbe già scelto i testimoni di nozze, sebbene dovrà ancora comunicarlo ai diretti interessati. Ma cosa ha svelato rispetto alle damigelle? A quanto pare non sarà la sorella Micol bensì i suoi figli Nina e Gabriele, avuti rispettivamente da Francesco Sarcina e dal compagno Paolo Ciavarro:

Ma quando si celebrerà il matrimonio tra Clizia e Paolo? I due ex Vipponi si sposeranno ad ottobre del prossimo anno. Come mai questa data?

Focus anche sull’abito da sposa. Clizia Incorvaia avrebbe già le idee ben chiare:

Tuttavia, l’influencer ha anche condiviso con i suoi follower una delle ultime tendenze in fatto di abiti da sposa, ovvero il vestito nero, il quale potrebbe essere anche una possibile scelta:

Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza… Vestirsi di nero per sposarsi è un’antica tradizione piemontese. Quindi, la sposa non si veste solo di bianco. Un’affermazione che sicuramente farà saltare dalla sedia molte donne, coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile Kate Middleton o Lady D (per intenderci). La moda dell’abito da sposa nero non è sicuramente per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca, visto che l’usanza del bianco è abbastanza recente.