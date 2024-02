Chi sono il marito ed i figli di Lorella Cuccarini? Ecco tutte le informazioni sulla showgirl tra le più amate d’Italia nota anche per la sua carriera di successo in televisione e per la sua vita familiare.

Lorella Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Capitta, meglio conosciuto come Silvio Testi, un noto produttore discografico e televisivo.

La coppia ha quattro figli.

Nel 2024, Lorella partecipa al Festival di Sanremo come co-conduttrice, accompagnata dalla figlia Chiara.

Chiara, che si occupa dell’attività social di Lorella, è una figura immancabile durante l’evento.

Lorella Cuccarini ha avuto una carriera di successo in televisione, conducendo vari programmi di successo come “Fantastico” e “Buona Domenica”.

Nel 2024 torna in Rai come co-conduttrice del Festival di Sanremo, affiancando Amadeus.

Lorella Cuccarini ha chiarito che le sue preferenze politiche non hanno niente a che vedere con la sua presenza al Festival di Sanremo 2024. Su Oggi.it ha dichiarato:

Quando si festeggiano 40 anni di carriera non c’è destra né sinistra né centro. Io ho lavorato in Rai con governi di destra, sinistra e centro, così come non ho lavorato in Rai con governi di destra, sinistra e centro. Punto. Ho un ottimo rapporto con questa dirigenza. Quello che sarà in futuro non lo so, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno.