Prenderà il via questa sera, venerdì 15 settembre, la nuova edizione di Quarto Grado. I casi di Marisa Leo, Liliana Resinovich e Kata saranno al centro della prima puntata. Quella che sta per prendere il via sarà la quindicesima edizione, condotta da Gianluigi Nuzzi e con Alessandra Viero. Ecco di seguito le anticipazioni relative alla prima puntata stagionale del programma a cura di Siria Magri.

Il caso di Marisa Leo a Quarto Grado

In apertura di Quarto Grado di stasera, venerdì 15 settembre, sarà approfondita la vicenda di Marisa Leo, la 39enne uccisa lo scorso 7 settembre dall’ex compagno Angelo Reina, che si è poi suicidato. La donna aveva denunciato in passato l’uomo per stalking, anche se poi aveva ritirato la denuncia, due anni dopo, per il bene della figlia. Il suo è stato un delitto annunciato o poteva (e doveva) essere evitato?

Liliana Resinovich e Kata, i casi nella prima puntata

Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la donna triestina ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio 2022 e quello della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze, dall’ex hotel Astor.

Come di consueto, Quarto Grado cercherà la verità che si nasconde dietro ogni giallo non risolto, anche grazie agli interventi di esperti e ospiti tra cui, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Sabrina Scampini e Grazia Longo.