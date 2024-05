Marika Abbonato è la non scelta di Daniele Paudice, il tronista napoletano che è uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme a Gaia Gigli. Ma come ha reagito Marika al ‘rifiuto’ da parte del giovane? Subito dopo la puntata è arrivata la reazione a caldo della corteggiatrice.

Marika è stata la prima tra le due corteggiatrici, ad essere accolta in studio da Daniele Paudice, alla quale ha comunicato di non essere la sua scelta. La giovane, prima di abbandonare il programma ha brevemente commentato:

Me lo aspettavo, non ti odio per questo, sono comunque contenta che tu abbia scelto con il cuore.

Un concetto che ha ribadito anche in seguito, durante la sua reazione a caldo ai microfoni di WittyTv:

A prescindere, quella cosa che io ho detto, che sono contenta che lui abbia scelto col cuore, l’ho pensata veramente. Mi sono risparmiata io la fatica di spiegare il “no” qualora lui avesse scelto me. Gli avrei detto di “no”. Per tutte le cose che non mi ha “dimostrato”, nonostante lui dicesse che me le dimostrava, come si vede anche nell’esterna. Mi sono sentita dall’inizio alla fine un’amante. Veramente, non sto scherzando, mi sono sentita l’amante. E’ una cosa che mi rimprovero ma allo stesso tempo a questa persona voglio bene. Quindi quando l’ho visto in esterna con lei l’ho visto felice.

Io non posso parlare di sentimenti, perché dire che provavo un sentimento io… Però posso parlare di sensazioni e secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi e vivermi le cose così. Mi auguro soltanto di vivere con un po’ più di leggerezza.