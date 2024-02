Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello: il comunicato della produzione

Marco Maddaloni, nel cuore della notte, ha lasciato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello per motivi personali.

Cosa lo ha spinto ad uscire dopo la diretta? C’è chi dice si tratti del contratto mentre da alcune ore, sui social, sono cominciate a girare delle notizie riguardanti il padre.

Gli account social del reality show hanno pubblicato un breve comunicato ufficiale svelando che il concorrente ha lasciato il loft di Cinecittà per motivi personali: vi terremo aggiornati!

Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali. #GrandeFratello

È uscito per vedere i familiari. Non funziona così. Si esce se si sta male o per lutto, fine.

Così è proprio ridicolo.

— IO BOH. MA VOI MAH. (@alwayshell0) February 29, 2024