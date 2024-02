Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello: la reazione degli altri concorrenti, Paolo e Perla intervengono – VIDEO

Marco Maddaloni ha abbandonato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello: quali sono state le reazioni degli altri concorrenti? Paolo Masella e Perla Vatiero, nel frattempo, hanno spifferato qualche dettaglio. Marco Maddaloni lascia il GF: la reazione degli altri concorrenti Marco Maddaloni è entrato in confessionale e non è più uscito. Rosy Chin si è accorta …

Marco Maddaloni lascia il GF: la reazione degli altri concorrenti

Marco Maddaloni è entrato in confessionale e non è più uscito. Rosy Chin si è accorta per prima dell’assenza del coinquilino dopo l’ingresso di Varrese nella stanza riservata alle confidenze.

Dopo Varrese, un autore ha chiamato in confessionale tutti gli uomini della Casa e, per questo motivo, Federico Massaro si è spaventato chiedendo che fine avesse fatto Maddaloni.

E mentre Simona Tagli ha chiesto informazioni a Greta Rossetti, Grecia Colmenares ha provato a tranquillizzare gli animi agitati della Casa.

Paolo Masella ha spiegato a Beatrice Luzzi che si tratterebbe del contratto mentre in base ai commenti social, pare che Perla parlando con Sergio, abbia parlato di alcuni problemi di salute del padre.

Marco ha lasciato la casa per rivedere il contratto, sicuramente per capire se può abbandonare prima della scadenza

L’ha detto Paolo a bea #GrandeFratello — Amorgf (@Amorgf1812646) February 29, 2024