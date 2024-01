Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: dopo il ritorno di fiamma la coppia è scoppiata (ancora). Niente più riavvicinamenti, solo rottura totale, questo vocifera il gossip.

Un recente post di Investigatore Social ha sparigliato le carte, ponendo fine a questa telenovela nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6.

Alessandro Rosica ha rivelato che il nuotatore avrebbe deciso di mandare tutto all’aria:

La loro storia è iniziata anni fa nel grande fratello vip, tra tanti alti e bassi è durata fino a poco fa. Manuel ha deciso di porre fine alla relazione e ovviamente Lulù sta male. Auguro un grandissimo in bocca al lupo a due belle persone che conosco molto bene. Ufficialmente finita per sempre.

L’esperto di gossip ha aggiunto:

Detto questo io auguro il meglio a Lulù, per me rimarrà quella bimba che ho conosciuto. Ci hanno provato, riprovato, li ho vissuti. Auguro il meglio ad entrambi, ma è meglio finirla qui. Due belle persone: non ho nulla da dire perché, a differenza di tante coppie scoppiate, li ho vissuti in prima persona.

I miei problemi con Lulù rimarranno riservati, come sapete tutta la mia vita rimane riservata. Ho conosciuto meglio Manuel e le mie impressioni su di lui non sono cambiate.

Anche Amedeo Venza ha confermato la rottura:

Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in 3ª media si comportano così con le fidanzatine!

Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo e fake! Le famiglie come stavano son rimaste: contrariate!