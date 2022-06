Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, alcuni giorni fa ha partecipato ad un evento insieme a Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip preso spesso di mira da coloro che non accettano la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè.

Andrea Nicole insultata per non “aver schifato” Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù

Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel Bortuzzo qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo “schifato”. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi × (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati come succede a tantissimi.

Andrea Nicole conclude il suo sfogo:

Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perché non sta più insieme al vostro/a beniamino/a è imbarazzante e, perdonatemi, infantile. Si può dimostrare il proprio appoggio per chi si vuole anche senza insultare il prossimo.

Personalmente non capisco come possa venire in mente a certa gente di insultare “random” le persone che hanno dei contatti (anche lavorativi) con Manuel.

A prescindere da come è andata con Lulù, proprio la princess non ha mai attaccato il suo ex fidanzato (e nemmeno parenti e amici) dimostrando molta maturità e intelligenza: prendete esempio da lei.

Mi trovo anche d’accodo con il tweet a seguire quando scrive che si tratterà sicuramente di hater, “categoria” di cui tutti – francamente – faremmo volentieri a meno.