Anthony Delon, figlio del leggendario attore Alain Delon, è recentemente apparso in esclusiva in un’intervista per discutere le condizioni di salute ed emotive di suo padre: qual è la sua malattia?

Qual è la malattia di Alain Delon? Parla il figlio Anthony: le sue condizioni di salute

Alain Delon, ora 88enne, è coinvolto in una battaglia legale con i suoi figli. L’attore è gravemente indebolito dopo l’ictus del 2019. Le sue condizioni di salute sono state descritte come uno stato di “affaticamento fisico e psichico, con un rischio maggiore di suicidio”.

In una sintesi datata 5 dicembre, gli inquirenti scrivono che Delon “è in uno stato di debolezza noto a tutti dal gennaio 2022”.

Da un po’ di tempo, Alain Delon è coinvolto in una battaglia legale con i suoi figli.

A inizio gennaio, i figli Anthony e Alain-Fabien, in lotta contro la sorella Anouchka, hanno infatti chiesto di porre la star sotto tutela giudiziaria in Francia, per incapacità di intendere e di volere.

Anouchka invece vuole portare il padre in Svizzera, dove lei risiede. La situazione attuale è complessa e delicata, con una famiglia divisa e un’icona del cinema francese che affronta sfide sia di salute che legali.

Mentre la situazione continua a evolversi, i fan di Alain Delon in tutto il mondo sperano per il meglio per lui e la sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alain Delon (@alain_delon_daily)

Il tumore dell’attore

Alain Delon sta morendo di cancro. Un linfoma a evoluzione lenta, per cui dal 2022 gli vengono somministrati farmaci palliativi e non più cure salvavita, come comunicato dal figlio maggiore con un post su Instagram.

Anthony Delon nel post si rivolge all’avvocato penalista Frank Berton, legale della sorella Anouchka, per spiegare le ragioni per cui questi trattamenti sanitari sono stati interrotti:

A 87 anni, la progressione di un linfoma come il suo è molto lenta e questo trattamento (la chemioterapia, ndr), contrariamente a quanto affermato dalla sua collega, stava accorciando la sua vita e alterando i suoi parametri vitali, in particolare sui reni, che venivano gravemente danneggiati. Il mio obiettivo – aggiunge – nell’interrompere questo avvelenamento era soprattutto quello di prolungare e alleviare la vita di mio padre e, soprattutto, di rendergliela più facile risparmiandogli un dolore insopportabile (consultate le cartelle cliniche e capirete cosa intendo…).