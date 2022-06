Franco Bortuzzo ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti di Lulù Selassiè? Secondo gli estimatori dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip la risposta è sì: ecco cosa potrebbe essere successo.

Franco Bortuzzo lancia una frecciatina a Lulù Selassiè? Ecco cosa è successo

“Missione fallita”, ha scritto Franco Bortuzzo tramite le sue storie di Instagram. Al suo “enigmatico” messaggio ha aggiunto una emoji che ride a crepapelle (quindi l’intento dovrebbe essere canzonatorio).

Ma per quale motivo la sua frase potrebbe essere rivolta a Lulù? Semplicemente perché ieri sera la princess si trovava a cena con la sua famiglia in un ristorante romano che sarebbe spesso frequentato anche da Manuel Bortuzzo e il padre.

Secondo Franco, quindi, Lulù avrebbe sperato di incontrare il suo ex fidanzato: Ed anche se fosse così, cosa ci sarebbe di male?

La Selassiè ha dichiarato di soffrire per la lontananza di Manuel e di essere ancora innamorata di lui. Qualora sperasse di poterlo incontrare non ci vedrei nulla di sbagliato se non la tenerezza di una ragazza ancora sentimentalmente coinvolta che non merita alcune prese in giro.

Questo mio pensiero, ovviamente, qualora il messaggio di Franco Bortuzzo sia effettivamente indirizzato a lei: voi cosa ne pensate?

Che la maturità non si acquisisca necessariamente con l’età è sempre molto vero. — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) June 11, 2022