Lulù Selassiè al concerto di Ultimo e c’è anche Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è andata a vedere uno dei suoi cantanti preferiti insieme alle sorelle Jessica e Clarissa.

Lulù e Manuel allo stesso concerto di Ultimo: scoppia la polemica

Proprio in attesa di ritirare il loro pass, Amedeo Venza ha condiviso un video dove si vedono Lulù e Clarissa mentre aspettano di ritirarlo (La Fairy sembra anche guardare serenamente il cellulare in attesa di entrare).

L’influencer ha aggiunto un pettegolezzo che non ha trovato conferma: “Le Selassiè agli accrediti per il concerto di Ultimo. Alcuni testimoni fanno sapere che stavano discutendo perché non erano in lista per i cosiddetti “omaggi”. Ci manca solo che non le fanno entrare”.

Pronta la replica di Clarissa che ha mostrato gli accrediti inserendo dell’emoji del pagliaccio: “Hai ragione tu, shhhh!”.

Venza ha replicato nuovamente:

Ma dai Clary, che ti sei messa quasi a piangere perché non ti trovavano gli accrediti.

“Non erano in lista” oppure “non trovavano gli accrediti”? No perché a casa mia sono due cose differenti.

Personalmente, nel video, vedo due persone che stanno aspettando di ritirare i loro accrediti (si vede anche la signora dei biglietti intenta a preparali) in totale serenità.

Screditare queste ragazze sta diventando sport nazionale? Anche basta.

In tutto questo al concerto di Ultimo c’è anche Manuel e, secondo gli amici di Twitter, sarebbe pure vicino alle sorelle Selassiè.