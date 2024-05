Una decisione inaspettata, quella comunicata da Loretta Goggi attraverso i suoi social. La cantante ha deciso di lasciare il programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show ed ha annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa dalla tv: come mai? E’ lo stesso personaggio dello spettacolo a svelarne i motivi.

In una lunga lettera su Facebook, Loretta Goggi svela di volersi prendere una pausa dalla televisione, compreso il programma Tale e Quale Show. La voce di Maledetta primavera ha esordito via social:

Nel lungo post la Goggi prosegue:

Non mi sarei mai persa di vista! E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’, farlo un’ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote.