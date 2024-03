Massimiliano Varrese, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, ha partecipato anche ad Amici Celebrities ricevendo il commento (severo, ma giusto) di Loredana Bertè. Proprio il concorrente, ha recentemente ricordato questo momento di “altissima” televisione.

Nella Casa del Grande Fratello è passata in filodiffusione “Pazza”, la canzone che Loredana Bertè ha portato all’ultimo Festival di Sanremo 2024.

Varrese, quindi, ha ricordato la sua esperienza ad Amici Celebrities, così come riportano i colleghi di Biccy.it:

Sentite questo pezzo? Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo.

Cosa penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona.