Loana Vatiero, la sorella di Perla Vatiero, è pronta per entrare a far parte del Grande Fratello per sorprendere la concorrente del reality show di Alfonso Signorini.

Loana, chi è la sorella di Perla Vatiero del Grande Fratello

Ma chi è Loana? Ecco alcune informazioni su di lei:

Età: Loana è la sorella minore di Perla.

Lavoro: Nonostante si sappia poco su di lei, si sa che lavora ed è molto attenta a seguire il percorso di Perla nella Casa più spiata d’Italia.

Personalità: Loana si descrive come l’opposto di sua sorella. È una persona molto riservata e ha iniziato ad usare i social solo di recente, incoraggiata proprio da Perla.

È intervenuta nelle situazioni di Perla quando lei non poteva rispondere, ovviamente in sua difesa.

Loana ha difeso a spada tratta sua sorella Perla e ha attaccato Beatrice Luzzi.

Ha dichiarato che Beatrice ha cercato di mettere Perla in difficoltà, ma la Vatiero ha sempre tenuto molto bene il confronto nonostante la sua giovane età e, proprio per questo motivo, la sorella è molto fiera di lei.

Legame tra Perla e Mirko Brunetti: Loana è sicura che tra Perla e Mirko ci sia un legame molto profondo, considerando gli anni di fidanzamento.

Ha descritto Mirko come una persona buona, empatica e premurosa, e continuerà a volergli bene.

In questa nuova puntata del Grande Fratello 2024, scopriremo chi sarà eliminato, assisteremo a confronti e scontri, e non mancheranno le sorprese.

perla: “sbagliare è umano ma perseverare è diabolico” MIA MADRE MIA SORELLA MIA MOGLIE#Perletti #perlettisuite pic.twitter.com/QZaYjAb0JP — Aurora🦋 (@_miannoio_) February 5, 2024