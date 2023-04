Tra paure e primi malori, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi non manca di fare spazio anche ai primi scontri tra naufraghi. A rendersi protagonisti sono stati Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Ma cosa è successo a pochi giorni dall’esordio del reality?

Lite all’Isola tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

A scatenare la lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo sarebbe stata proprio una paura manifestata da un’altra naufraga, Corinne Clery, che ha svelato il suo timore di dormire poco distante dalla tenda che ospita le altre donne.

Il motivo sarebbe da rintracciare nella paura della naufraga di imbattersi in un serpente. Alessandro ha allora cercato di rassicurarla:

Il serpente ha bisogno del calore della roccia quindi non si muove di là, non verrà mai qui in mezzo perchè non vede nulla e perché c’è il mare che fa freddo. Quindi se tu metti la tua stuoia con la testa lì, sopra questo totem…

A quel punto è intervenuta Nathaly Caldonazzo:

Ma perchè che cambia? Siamo protette da un telo gigante. Ma lei non verrà mai a dormire qua perché il serpente è li.

Cecchi Paone ha così replicato, alzando i toni:

Cambia che lì non ci vuole dormire. Ma non viene qui, esiste una cosa che si chiama la scienza! Io so cosa dico. I serpenti stanno attaccati alle rocce.

Con tono più pacato, Nathaly ha reagito:

Se lei ha un attacco di panico non ci dorme lì da sola è inutile che urli. Non è che sempre si urla.

Il giornalista ha allora perso le staffe:

Io urlo quanto mi pare, perché dici stupidaggini. Non sai nulla di zoologia. Pescivendola, vai! Spostati… Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me.

La replica della Caldonazzo non si è fatta attendere:

Pescivendola a chi? Questo odia le donne, te lo dico io, odia le donne, c’ha un problema con le donne.

“C’ha tanti problemi, non solo quello”, le ha fatto eco Helena. In confessionale poi, Nathaly lo ha definito “un gran cafone”. E la stessa Corinne è intervenuta rivolgendosi ad Alessandro:

Per favore, non dare della pescivendola a Nathaly, ti prego. Lo ha fatto per me. Pescivendola no. Dì a Nathaly qualcosa, per favore…

Ma Cecchi Paone si è rifiutato, nonostante anche il fidanzato abbia contestato l’epiteto “pescivendola”.