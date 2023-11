Leonardo D’Amico e Ginevra: chi sono il marito e la figlia di Laura Freddi

Laura Freddi, nata a Roma il 19 maggio 1972, è una showgirl, conduttrice televisiva e cantante italiana. Nonostante la sua carriera di successo ha sempre mantenuto una vita privata riservata: scopriamo chi è il marito e la figlia.

Leonardo D’Amico, chi è il marito di Laura Freddi

Laura Freddi è attualmente in una relazione con Leonardo D’Amico. Il compagno è un fisioterapista della Nazionale Italiana Beach Volley e ha uno studio medico nella capitale. I due si sono incontrati per la prima volta per una visita di controllo e da quel momento è iniziato un lungo corteggiamento.

La figlia Ginevra

Laura e Leonardo hanno una figlia, Ginevra, nata il 3 gennaio 2018. Laura è diventata mamma all’età di 46 anni.

Durante una recente intervista su Novella 2000 la Freddi ha parlato del futuro della figlia:

Ginevra ha 5 anni: balla e canta da sola, senza aver ricevuto alcuna influenza da me. E questo mi preoccupa! Lei dice che vorrebbe fare la rockstar dottoressa: suo padre, il mio compagno, ha uno studio di fisioterapia. Io la rockstar non l’ho mai fatta, però lei ha capito che c’è un po’ di spettacolo in casa. Io spero faccia la dottoressa, ma sarà lei a decidere quando sarà grande. Ha appena iniziato le scuole elementari, c’è tempo. Poi non avrei nulla da obiettare se avessi la certezza che ci sia ancora Antonio Ricci al timone di Striscia.

Nonostante la fama e il successo di Laura Freddi, la sua famiglia è riuscita a mantenere una vita privata riservata. Leonardo D’Amico ha scelto di stare lontano sia dai riflettori che dai social.

Riservatissimo, Leonardo preferisce vivere la propria quotidianità privatamente, con i suoi cari.