L’amore in bocca dei Santi Francesi a Sanremo 2024: significato canzone, ecco di cosa parla

L’amore in bocca è il titolo della canzone dei Santi Francesi in gara alla 74esima edizione di Sanremo 2024. Alla loro prima partecipazione alla kermesse, il duo arriva sul palco dell’Ariston dopo essere passato da Sanremo Giovani 2023. Ecco di cosa parla il loro brano sanremese.

L’amore in bocca dei Santi Francesi: significato canzone Sanremo 2024

La canzone L’amore in bocca dei Santi Francesi in gara al 74esimo Festival di Sanremo 2024 è stata scritta dagli stessi artisti, ovvero Alessandro De Santis e Mario Francese.

Si tratta di un brano hard pop raffinato e che ben descrive la sensazione che lascia un amore dopo averlo assaggiato e dopo il desiderio di poterlo ancora rivivere.

Ma come nasce la canzone L’amore in bocca ed il suo gioco di parole? A spiegarlo sono stati gli stessi Santi Francesi, come riporta Il Messaggero, i quali hanno spiegato il vero significato dietro il brano sanremese:

Il brano è nato per caso da una sessione con l’artista Cecilia Del Bono. Inizia da un errore: volevamo scrivere “L’amaro in bocca”, ma il titolo che ne è uscito ci è piaciuto, aveva un aspetto carnale e sensuale perfetto. Nel testo parliamo di esperienze legate all’amore-amaro. La sonorità è pop con accenni heavy, parte molto lenta con un giro di piano simile a una ballad, poi verso metà si cambia e si può ballare… piangendo.

