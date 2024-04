Josh Rossetti e Monia La Ferrera avvistati insieme: la segnalazione

Se c’è una cosa che la famiglia di Greta Rossetti non sa fare è creare hype. Ed infatti, la madre ha solamente “pestato” i piedi alla figlia rovinandole il percorso al GF e suo fratello Josh ha regalato siparietti vergognosi con protagonista anche Monia La Ferrera.

Monia La Ferrera, dopo l’attacco di Josh Rossetti nei confronti di Gabriele Parpiglia, ha comunicato la decisione di lasciarlo per via dei suoi atteggiamenti aggressivi.

Monia aveva poi condiviso pubblicamente la fine della loro relazione tramite una storia su Instagram, mettendo in evidenza il suo ruolo di madre di due figlie.

Tuttavia, da poco è spuntata su Internet una foto che li ritrae insieme, scatenando reazioni di sdegno tra il pubblico dei social.

Disperato tentativo di creare attenzione nei loro confronti? Vedremo come andrà a finire questa faccenda di cui, personalmente, m’interessa meno di zero, lo ammetto.

Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri. Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne.

Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie.

Oggi ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia.

Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché, anche le critiche che mi avete rivolto, sono sempre state costruttive e mai distruttive ed io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire, ripartendo da me e dalle mie figlie. Con affetto Monia.