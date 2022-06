E’ arrivata oggi la sentenza che sancisce la vittoria di Johnny Depp della casa per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard. Dopo circa 12 ore di camera di consiglio, il verdetto è stato letto in aula: Heard è stata condannata a pagare all’ex marito ed attore 15 milioni di dollari di danni per averlo diffamato. Depp aveva chiesto 50 milioni.

Johnny Depp vince la causa contro l’ex moglie Amber Heard

“La giuria mi ha ridato la vita”, ha commentato Johnny Depp dopo la sentenza. Eppure anche lui dovrà risarcire Amber Heard per 2 milioni di dollari per quando l’avvocato dell’attore definì “un imbroglio” le sue accuse.

Durante la lettura della sentenza Amber, presente in aula, ha ascoltato la lettura del dispositivo mantenendo lo sguardo basso per poi commentare:

La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola. Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere allo sproporzionato potere e influenza del mio ex marito. Il verdetto rappresenta un ritorno all’epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata.

Il processo ha avuto una grandissima eco mediatica a livello mondiale. Johnny Depp aveva chiesto 50 milioni di risarcimento per i danni subiti, accusando l’ex moglie di avergli distrutto la carriera e la reputazione nel suo editoriale del dicembre 2018 sul Washington Post nel quale la donna si era definita “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica”.

L’attore non era presenta in aula al momento del verdetto.