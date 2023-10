Jill Cooper si scaglia contro Beatrice Luzzi violando pure il regolamento del Grande Fratello: cosa è successo al termine della diretta andata in onda su Canale 5? Scopriamolo a seguire.

Jill Cooper ha violato il regolamento del Grande Fratello: c’entra Beatrice Luzzi

Samira Lui è stata l’eliminata della puntata. La bellissima showgirl ha lasciato tutti sotto shock, compreso Giuseppe Garibaldi che si è disperato versando lacrime amare nei confronti della sua amica speciale.

Le ragazze della Casa non hanno accolto di buon grado la decisione di Beatrice Luzzi che, la scorsa settimana, aveva proprio nominato Samira.

Al malcontento del gruppo si è aggiunta anche Jill Cooper, particolarmente infastidita da alcune affermazioni dell’attrice:

Le parole hanno un peso. Io sento quello che dici contro Giselda. Tu puoi dire le parole che vuoi e loro devono accettarle? Hai detto ad Angelica che è una gatta morta.

Poco prima del termine della diretta Letizia ha fatto una confidenza scottante ad Anita proprio su Jill Cooper:

Prima che lei entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata, i fan di Beatrice. Le scrivevano che l’avrebbero televotata per farla uscire ogni volta che era in nomination. Questo perché ha fatto quel commento sul fatto di Jane Alexander sotto a quel post.

Tuttavia, Cooper ha commesso una grave violazione del regolamento, poiché i concorrenti che entrano in un secondo momento non sono autorizzati a divulgare ciò che accade al di fuori.

È necessario valutare se Jill subirà delle conseguenze per questo, come già accaduto in passato.

Sempre durante la notte, Jill ha continuato a scagliarsi contro Beatrice:

A me una persona così mette paura davvero. Io sarò la sua prossima vittima. Sì sono la prossima su cui si avventerà a dire bugie. Io purtroppo uscirò da qui piuttosto che essere diffamata.