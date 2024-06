Perché l’Isola dei Famosi è stata un flop? La ‘colpa’ è anche di Sonia Bruganelli: parla Aldo Grasso

L’Isola dei Famosi 2024 è stata un flop. Ne è convinto il noto critico televisivo Aldo Grasso, che a pochi giorni dalla finale che ha visto Aras Senol vincitore, ha cercato di individuare le “colpe” del mancato successo del reality condotto da Vladimir Luxuria.

Sul Corriere della Sera, Grasso ha analizzato ciò che non è andato dell’ultima Isola dei Famosi 2024 ed ha avanzato almeno tre ipotesi, quelle cioè che circolano in rete e relative alle “colpe” di questo grandioso flop:

Di chi la colpa? Le ipotesi che circolano sono tre: il cast dei partecipanti sbagliato o comunque non all’altezza, una conduzione molto deludente (l’ingrata Luxuria!), la decisione editoriale di non cavalcare più il trash.

Aldo Grasso evidenzia come questa diciottesima edizione dell’Isola non ha dato i risultati sperati in termini di ascolti, mostrando anche i suoi grandi limiti. Le tre ipotesi illustrate, a detta del critico, di sarebbero tra loro mixate contribuendo a portare all’affossamento del format. Ecco cosa scrive Grasso: