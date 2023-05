Alessandro Cecchi Paone ha svelato di aver violato il regolamento dell’Isola dei Famosi. Durante le nomination, il conduttore ha confidato cosa è accaduto quando ha sostenuto Simone Antolini in infermeria per un malore.

“Io devo fare un’ammissione per l’amore che porto a te e al programma e all’azienda…”, ha detto Alessandro Cecchi Paone, poi ha continuato: “…Ho mangiato”. Il naufrago ha svelato l’accaduto mentre si trovava al capezzale di Simone Antolini vittima di un malore:

È venuta impietosita un’infermiera che mi ha portato una ciambella e del caffè zuccherato. So che non si deve fare. Me ne scuso. Se dovessi rientrare con Simone, io per un giorno non mangio nulla. Devolvo tutto quello che spetterebbe a me alla mia nuova tribù.

Ilary Blasi ha accettato le scuse del naufrago e, al momento, non si conoscono eventuali provvedimenti nei confronti di Cecchi Power.

Nel corso della puntata Alessandro Cecchi Paone ha anche scoperto che le coppie in gara verranno divise e si è inalberato con Ilary Blasi e la produzione dell’Isola dei Famosi:

E’ chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia, in coppia siamo venuti. Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo.

on ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me. Nel contratto c’è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta.