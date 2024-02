Incidente alla mano di Nek: taglio con la sega circolare, cosa è successo

Filippo Neviani, noto come Nek, è un cantautore e polistrumentista italiano molto amato. Oltre alla sua carriera musicale di successo ha dovuto affrontare un grave incidente che ha messo a rischio la funzionalità della sua mano.

L’incidente alla mano di Nek

Nek ha subito un grave incidente domestico nel quale si è tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate, in particolare l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà. Dopo oltre undici ore d’intervento, i medici sono riusciti a salvargli la mano.

Dopo l’incidente, Nek ha dovuto affrontare una lunga riabilitazione per recuperare la sensibilità della sua mano.

Nonostante le lesioni, con grande resilienza e passione per la musica, Nek è riuscito a continuare la sua vita con una determinazione che non ha mai avuto prima.

La sua mano ora è all’80% della sua funzionalità. Non riesce ancora a suonare la chitarra, ma può farlo con la batteria, il basso e il pianoforte.

Durante questo difficile periodo, il sostegno della sua famiglia è stato fondamentale. Nek ha ribadito a più riprese che un gran ruolo nel suo processo di riabilitazione lo hanno avuto la moglie ed i figli, senza i quali sarebbe caduto in depressione.

Questo incidente ha insegnato a Nek a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo.

Ha capito che la vita può prendere una piega inaspettata in un solo istante e per questo abbraccia l’idea di vivere ogni giorno come se fosse il primo. Una prospettiva che gli dona consapevolezza e gratitudine per la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)