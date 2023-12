Incidente hot per Paolo Masella al GF: sotto la doccia si vede tutto – FOTO

Il macellaio del Grande Fratello ha conquistato il cuore di Letizia Petris ed anche di alcuni estimatori fuori dalle quattro mura. Lui è Paolo Masella, atteggiamento da ragazzo all’antica e bontà d’animo.

Incidente hot per Paolo Masella al GF: sotto la doccia si vede tutto

Tuttavia, oltre al carattere, Paolo Masella si porta appresso una fisicata niente male che desta l’attenzione della rete, compreso il momento in cui entra sotto la doccia per refrigerarsi le membra per “colpa” delle troppe dinamiche della Casa.

E, proprio durante una di queste, pulendosi con attenzione, ha svelato un “piccolo” (si fa per dire) particolare che non è sfuggito alle mie superstar di Twitter.

Ecco il post “incriminato”:

l’ho visto io e dovete vederlo pure voi pic.twitter.com/6MZARqmUqC — m ✨ (@itsmc17) November 30, 2023



La rete ha apprezzato? Leggendo un po’ i messaggi direi di no:

Ecco alcune risposte epiche:

Stava cercando un idea geniale? pic.twitter.com/uggaAuxOvr — Giuseppe Petrosillo (@Giusepp34637041) December 1, 2023

Piersilvio già pronto a licenziare l’autore che non ha censurato la scena cambiando stanza — LaEsse 🐡 (@Essecoconut) December 1, 2023