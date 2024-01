Ilary Blasi ed i suoi presunti amanti: inevitabilmente si parla anche di questo nel libro Che stupida, uscito in queste ore. Verità scottanti e retroscena sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, ma anche risposte ai gossip più insistenti. Tra questi, ne spunta uno sui presunti flirt della conduttrice: Ilary Blasi e Alessio La Padula sono stati insieme?

Ilary Blasi e Alessio La Padula sono stati insieme? La verità

Uno dei grandi assenti nel libro di Ilary Blasi è Bastian Muller, il suo nuovo compagno. Nonostante questo però, l’ex moglie di Francesco Totti ha voluto approfondire alcuni gossip relativi ai presunti flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi.

Tanti nomi più o meno celebri: da Luca Marinelli ad Antonino Spinalbese fino ad Alessio La Padula. Proprio in merito a quest’ultimo, Ilary ha voluto fare chiarezza spiegando nel suo stesso libro autobiografico:

Può darsi che avessi messo like a qualche suo post, come farebbe una simpatica collega di lavoro.

Una smentita, dunque, che va ad aggiungersi a quella della presunta “frequentazione intima” con Cristiano Iovino, mai citato nel libro in cui continua a ribadire solo l’esistenza del famoso caffè.

In Che stupida, inoltre, si parla anche di Flavia Vento, che di recente ha ribadito di avere avuto in passato un flirt con Francesco Totti. La Vento raccontò infatti che mentre Ilary era incinta e vicina alle nozze, avrebbe “passato, a marzo, una notte di fuoco con il mio futuro marito”. Per Totti, “era tutta una bugia”. Il Pupone smentì con forza il gossip sostenendo di aver conosciuto la showgirl con la quale avrebbe scambiato qualche chiacchiera e di averla poi rivista per caso in un ristorante, scambiando solo un saluto “da lontano”.

