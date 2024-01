Scontro social tra Bugo e Lazza. In queste ore a ravvivare la situazione su X (l’ex Twitter), ci hanno pensato il cantautore reso celebre da Morgan qualche Sanremo fa e il rapper. Uno scambio di battute al veleno tra i due, destinate nel giro di un batter d’occhio a far già parte del passato.

E’ scontro social tra Bugo e Lazza, cosa è successo

Tutto sarebbe iniziato da un commento di Bugo, che non avrebbe preso bene alcune citazioni sul suo conto da parte di rapper come Salmo, Fabri Fibra e Lazza, solo “per fare due views in più”:

Mi*chia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra me*da e rideremo noi. Ciuccialatte.

Ad intervenire a gamba tesa è stato Lazza che ha replicato: “Mangiatela un’emozione ogni tanto”. Bugo a quel punto lo incalzato parlando di frase perfetta per “il diario Smemoranda”. Lazza a quel punto ha proseguito con l’attacco:

Coda di paglia? La coda io ce l’ho ai concerti, cosa che ai tuoi non ho visto caro il mio Bugo. Giuro che non mi ricordo una canzone di sto tipo.

Ma per Bugo, il fatto che abbia tirato in ballo i numeri sarebbe l’esempio “tipico dei perdenti”.

Tra i due è proseguito un duro botta e risposta, con Lazza che ha attaccato ancora:

Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di me*da? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi.

Pronta la replica del cantautore:

Vedi che hai la coda di paglia? Io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera.

Ed ha concluso:

Si è vero mi sei sempre stato simpatico però sei un rapper di m*rda, dai buona vita ah dimenticavo ti saluta Fedez.

Mamma mia Bugo, che succede? (Cit)

