Giulia De Lellis approda al prossimo Festival di Sanremo 2022? Già da qualche tempo si è tornati a parlare della nota manifestazione che come sappiamo sarà nuovamente condotta da Amadeus per la terza volta. Mentre il conduttore è alle prese con l’ascolto e la selezione delle canzoni che saranno presentate nel corso della kermesse musicale, si iniziano a valutare anche le possibili co-conduttrici ed il nome dell’influencer si porrebbe in pole position.

Giulia De Lellis co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022?

L’indiscrezione che vedrebbe Giulia sul palcoscenico dell’Ariston arriva direttamente dal settimanale Vero secondo il quale il conduttore Amadeus sarebbe intenzionato a farsi affiancare da due influencer amate dal pubblico. Se la prima sarebbe proprio la De Lellis, il secondo nome resterebbe al momento top secret.

Pare tuttavia che non si tratterebbe di Chiara Ferragni, sebbene il suo nome sia emerso anche quest’anno. A quanto pare non è ancora il tempo di vedere all’Ariston la moglie di Fedez, mentre le preferenze di Amadeus sarebbero indirizzate su Giulia De Lellis e su un’altra collega celebre al momento non ancora svelata.

Il nome di Giulia De Lellis era emerso anche nel 2020 ma alla fine non se ne fece più nulla. Due anni dopo per l’ex volto di Uomini e Donne potrebbe avvenire la svolta sul piano della sua conduzione? Ricordiamo infatti che la De Lellis ha già sperimentato questa esperienza su Discovery, dove di recente ha condotto Love Island Italia.

Come potrebbe cavarsela sul palco più importante e temuto d’Italia?