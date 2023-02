A distanza di un anno, Elisa torna a Sanremo 2023 ma questa volta non in gara. Affiancherà l’amica Giorgia, lei tra i Big dell’edizione, nella serata dei duetti di venerdì sera. Un modo per celebrare la storia della musica italiana femminile e smentire definitivamente i pettegolezzi su una loro presunta rivalità.

Giorgia ed Elisa rivali? Tutta la verità

Sono trascorsi 22 anni da quando Elisa e Giorgia, appena ventenni, trionfavano sul palcoscenico di Sanremo. Nell’anno in cui era Raffaella Carrà alla conduzione della kermesse, Elisa e Giorgia occuparono i primi due posti del podio.

Elisa arrivò prima con il brano Luce (tramonti a nord est) e seconda Giorgia con Di sole e d’azzurro (terzi furono i Matia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore). Da allora si è spesso parlato di una presunta rivalità tra le due artiste, mai di fatto confermata dalle dirette interessate. Un mero pettegolezzo, dunque.

Quest’anno, in occasione del Festival di Sanremo 2023, le due artiste della musica italiana si ritrovano sul medesimo palco e si cimenteranno nella serata dei duetti proprio in quei brani che le portarono al successo.

Un modo per sancire un’amicizia ed un sodalizio professionale nati proprio sul palco dell’Ariston e che ha portato a far venire meno ogni forma di rivalità, tipica dell’ambiente. Le due cantanti, infatti, in quella occasione portavano dei brani entrambi firmati da Zucchero. Sarà quindi ancora più straordinario, a distanza di oltre venti anni, vedere in che modo le interpreteranno insieme in occasione di uno dei duetti più attesi della serata.