Si apre una nuova settimana all’insegna del GF Vip 7, in vista della 37esima puntata in diretta stasera 27 febbraio su Canale 5. Questa sera conosceremo un nuovo eliminato, ma in questo caso andiamo alla scoperta del preferito tra i Vipponi ancora in casa: cosa dicono in merito i sondaggi online?

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Nikita ed Antonella: sono loro le due Vippone che si contendono il titolo del preferito del GF Vip 7 alla vigilia della 37a puntata di oggi. Tra le due amiche potrebbe insinuarsi anche questa volta Oriana, come accade ormai da alcune settimane.

Ma andiamo subito alla scoperta dei risultati relativi ai sondaggi sul preferito del GF Vip ospitati dai principali portali online, a partire da Reality House. In cima al podio ritroviamo Antonella Fiordelisi, seguita da Nikita, rispettivamente al 27% ed al 25%. Terza è Oriana, con il 12% delle preferenze.

Cosa è emerso dal portale Grande Fratello Forum? Il podio del preferito in questo caso è occupato da Nikita, seguita ad ampia distanza da Oriana, mentre terza c’è Antonella.