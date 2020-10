Dopo lo scoop di Roberto Alessi, anche Biagio D’Anelli in diretta a Pomeriggio 5, lancia una indiscrezione sul potenziale “amore” che Elisabetta Gregoraci potrebbe avere fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Il volto in questione è Piero Barone.

Il tenore, però, sarebbe anche fidanzato. Proprio sull’argomento, l’ex gieffino ha aggiunto:

Invece a Canale 5, dove si produce il Grande Fratello Vip, che, condotto da Alfonso Signorini, va piuttosto bene anche come ascolti, mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Barone, uno dei tre tenori (basta chiamarli tenorini) di Il Volo.

Barone infatti è uno dei componenti de Il Volo insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Classe 1993, tredici anni più giovane di Elisabetta, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento. Piero arriva da una famiglia molto unita. Possibile che abbia preso una sbandata per una donna più grande, con un figlio di dieci, e che le abbia anche mandato un aereo per manifestarle il suo amore? Tutto può essere, il gossip non è una scienza esatta, di certo stride con il suo passato.

Elisabetta può far sbarellare più di un uomo (anche Mr. Rain?), ma perché Barone avrebbe dovuto scrivere il testo della canzone di un altro? Non era meglio usare il testo di Grande amore, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo?