Non c’è più nulla da nascondere: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ufficialmente una coppia e dopo la festa di compleanno a sorpresa e l’anello sfoggiato e prontamente paparazzato, è tempo di farsi vedere insieme senza l’intervento dei paparazzi. L’ex Capitano ed ex marito di Ilary Blasi ha così deciso di pubblicare il primo video insieme alla nuova compagna sulla sua pagina social.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono: il video social

Non ce l’ha fatta evidentemente ad aspettare la conclusione di quella che si preannuncia essere una vera e propria guerra legale per la separazione da Ilary Blasi: Francesco Totti ha deciso di postare il primo video social insieme alla nuova compagna.

Un possibile cambio di strategia, o semplicemente il desiderio di viversi in maniera serena e alla luce del sole la sua nuova relazione, dopo il matrimonio di 17 anni con la conduttrice Mediaset.

Nel video in questione Totti e Noemi sono insieme in discoteca, in una serata tranquilla con amici. Lui resta seduto, mentre al suo fianco, in piedi, la Bocchi ondeggia a tempo di musica. Non sono soli però.

Con loro ci sono diversi amici tra cui un volto noto tornato alla ribalta nell’ultimo periodo, proprio con l’inizio dell’incessante gossip, ovvero Alex Nuccetelli, amico di Totti e fresco di denuncia da parte di Ilary Blasi.

Il video integrale in apertura.