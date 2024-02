Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati prima del weekend. I Ferragnez si sono separati da qualche settimana e avrebbero già messo in modo gli avvocati. Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati (ma è finita male) Le indiscrezioni ci giungono da Dagospia che svela con una “flash news” che la ex coppia non avrebbe …

Leggi tutto “Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati (e non è andata bene)”