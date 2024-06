“Chiuderemo con tre donne fortissime”: Francesca Fialdini, spoiler sull’ultima puntata di Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini, padrona di casa di Da noi a ruota Libera, si prepara a chiudere la fortunata stagione del suo programma Da noi a ruota libera, in onda questa domenica 2 giugno dalle ore 17:20 su Rai1. Chi sono gli ospiti della nuova puntata? Ecco di seguito gli spoiler della conduttrice e le anticipazioni.

Da noi a ruota libera: le anticipazioni di Francesca Fialdini

In occasione dell’ultima puntata della trasmissione Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini ha voluto lanciare un piccolo spoiler attraverso il suo profilo Instagram. Ecco quali sono state le sue parole in merito:

Domenica 2 giugno ultima puntata Da noi a ruota libera! Grazie a tutti gli ospiti passati quest’anno, che ci hanno lasciato un’emozione, una riflessione, una provocazione…un sorriso. Chiuderemo in bellezza con tre donne fortissime. A domenica!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Il programma, prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, ha riscosso un grande successo di pubblico nella sua stagione. Tra gli ospiti di questa puntata ci saranno: Milly Carlucci, figura di spicco della televisione, attualmente alla conduzione del programma serale su Rai1, L’Acchiappatalenti. È anche impegnata nella scoperta di nuovi talenti della danza con Ballando on the road, che inizierà il suo nuovo tour il 15 giugno.

Selvaggia Lucarelli, autrice, editorialista e presenza fissa in molti programmi televisivi, ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”. Sarà l’occasione per parlare con l’amica Francesca Fialdini.

Elisa Isoardi, conduttrice di numerosi programmi, ha appena concluso una stagione molto positiva di Linea Verde Life, che ha tenuto compagnia al pubblico ogni sabato su Rai1.