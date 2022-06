Alvin, intervistato da FanPage, ha svelato un retroscena sulla finale dell’Isola dei Famosi che non andrà in onda in Italia come si era invece immaginato viste le restrizioni della pandemia un po’ “allentate”.

Finale Isola dei Famosi, ecco dove si farà: Alvin svela tutto

La finale si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca. Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 isole questa è la prima che condurrò da qui.

Alvin ha svelato anche quali naufraghi dell’Isola hanno fatto un bel percorso:

Non vorrei sbilanciare il mio giudizio, ma credo che la storia di Nicolas Vaporidis sia stata interessante dal punto di vista editoriale. Un attore che viene da un mondo di successo, dal cinema e lo vedi collocato in una situazione diametralmente opposta che è quella dell’Isola dei Famosi. Lui ha avuto una trasformazione incredibile, come se fosse diventato davvero un naufrago, ma senza interpretare un ruolo, sarebbe impossibile farlo continuativamente per tre mesi. Però penso che tutti i naufraghi, a modo loro, siano riusciti ad emergere per le proprie caratteristiche.

Complimenti anche per Carmen Di Pietro:

Sono innamorato di Carmen, è veramente un personaggio pazzesco, perché riporta tutto ad uno stadio semplice che servirebbe anche a noi dopo questi anni di Covid, di lockdown, di pressioni psicologiche in generale, e lei con una battuta ridimensiona il tutto. Alessandro è un ragazzo giovane, ma molto maturo per l’età che ha, quindi è interessante il contrasto tra mamma Carmen, che l’ha educato per farlo diventare così, ma nonostante tutto riporta tutto alla leggerezza e questa roba qua secondo me è potente.