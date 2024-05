Figli di Mike Bongiorno, chi sono e cosa fanno: Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo, il loro ricordo

Mike Bongiorno, uno dei volti più iconici della televisione italiana, ha lasciato un’eredità non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche attraverso i suoi tre figli: Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo. Nati dal matrimonio con la stilista Daniela Zuccoli, i tre fratelli hanno intrapreso carriere di successo in diversi ambiti. Conosciamoli meglio.

Figli di Mike Bongiorno, chi sono e cosa fanno

Questa domenica 26 maggio, Mike Bongiorno avrebbe compiuto cento anni. Sarà la moglie Daniela a portare il suo ricordo nella puntata odierna di Domenica In. Con la sua scomparsa, Mike ha lasciato non solo la moglie ma anche i tre figli, che oggi vivono con il suo grande ricordo. Ecco chi sono e cosa fanno.

Michele Pietro Filippo, nato a Milano il 21 agosto 1972, è il primogenito della coppia. Conosciuto anche come Michelino o Mike Junior, Michele ha seguito le orme del padre nel mondo dell’audiovisivo, affermandosi come documentarista. Tra i suoi lavori più noti ci sono “Lungo la Blue Line”, “Le sorelle Diabolike” e “Febbre Rossa”. Michele è sposato con Agnese Visconti e ha una figlia, Margherita.

Nicolò Bongiorno, nato a Milano il 4 aprile 1976, ha ereditato la passione del padre per la televisione. Nicolò è un regista, autore e sceneggiatore, e ha anche lavorato come interprete e presentatore. Dopo aver frequentato la New School University di New York, ha lavorato nella produzione di “La dea dell’amore” con Woody Allen. Oggi è il presidente della fondazione Bongiorno.

Infine Leonardo Bongiorno, il più giovane dei tre fratelli, è nato nel 1989. Leonardo ha anche lavorato come co-conduttore di “Bravo, bravissimo club” al fianco di Fiorello. Tuttavia, ha recentemente cambiato rotta e si è dedicato al mondo dell’imprenditoria. Laureato alla Bocconi, si occupa di finanza.

I figli di Mike Bongiorno hanno portato avanti l’eredità del padre in modi diversi, ma tutti e tre hanno dimostrato di avere talento e determinazione. Di recente, in occasione del centesimo compleanno del padre, i tre hanno voluto dedicare su La Repubblica, il loro pensiero. Ad esordire è stato Michele:

Ognuno ha il suo Mike Bongiorno, c’è chi lo ricorda per il lavoro, chi lo ha incontrato in ambiti sportivi, come tifoso juventino, chi ricorda le sue gaffe. Mi emoziona ascoltare: ci trasmettono tutto l’affetto nei suoi confronti […] Papà aveva una vita incredibile, incontrava personaggi di ogni tipo: campioni dello sport, ci portava l’autografo, ci raccontava dei suoi concorrenti. Era molto spiritoso, credo che avesse una capacità comica nascosta. Uno lo immaginava vestito elegante, professionale, ma aveva tempi comici straordinari.

Poi è toccato a Nicolò:

Ci sentiamo parte di tante famiglie, ci confidano ricordi personali, privati… In effetti ci trattano come parenti, è strano […] I momenti più belli erano quelli in cui si lasciava andare: si metteva la vestaglia, fumava il suo sigaro ed era insieme padre e personaggio pubblico. Ci facevamo grandi risate.

Infine il piccolo di casa, Leonardo: