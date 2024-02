Chi sono i figli di Francesca Barra e Claudio Santamaria? La coppia ha una storia familiare interessante. Ecco alcune informazioni sulla loro vita privata.

Renato: Uno dei tre figli che Francesca ha avuto dalla sua precedente relazione con Marcello Molfino.

Emma: Un altro dei figli nati dalla relazione con Marcello Molfino.

Greta: Il terzo figlio di Francesca e il suo ex.

Atena: Nel febbraio 2022, Francesca e Claudio hanno dato il benvenuto alla loro figlia Atena.

Questo li ha resi una famiglia allargata, con Atena che si è unita ai suoi tre fratelli più grandi.

Nel 2019 Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno affrontato un dolore molto forte perdendo un figlio.

Proprio la giornalista ha raccontato pubblicamente il suo dolore:

Ho capito che siamo in tante ad aver provato questo dolore e ad esserci sentite sole. Molti pensano che tu non stia vivendo un vero lutto, perché il bambino non è mai nato. Ma come?

Io e Claudio lo abbiamo visto mentre aveva il singhiozzo, gli abbiamo sentito battere il cuore, abbiamo guardato le sue mani e le sue braccia muoversi… È un lutto sottovalutato, come se esistesse un metro del dolore e quello per un figlio mai nato non misurasse abbastanza.

Ai bambini abbiamo spiegato che era diventato una stella per proteggerli ogni giorno. Ed è inutile quando ti dicono che hai altri figli, come se potessero sostituirsi l’uno con l’altro: se perdi un dito lo perdi e basta, anche se ti restano le altre dita.