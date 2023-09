Figli di Beatrice Luzzi, chi sono: avuti dall’ex compagno Alessandro, “padre giusto ma non mio partner”

La vita privata di Beatrice Luzzi è sempre rimasta molto riservata. Della concorrente del Grande Fratello però, sappiamo che ha due figli, nati dal rapporto con l’ex compagno Alessandro ed ai quali ha anche dedicato il libro: “Mi è nata una famiglia”.

Figli di Beatrice Luzzi ed ex compagno Alessandro: chi sono

In passato Beatrice Luzzi ha parlato molto raramente dei suoi figli, anche se in una vecchia intervista a Grand Hotel aveva dichiarato in merito:

Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv.

Tuttavia, da almeno tre anni la relazione con il compagno Alessandro si è conclusa. Dei figli e dell’ex partner l’attrice ha ampiamente parlato anche nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa del Grande Fratello. Ecco cosa ha raccontato ai suoi compagni di avventura:

Io sono stata single – anche se ho avuto mille fidanzati – fino a 37 anni, ma quando ho conosciuto Alessandro, il padre dei miei figli, ho sentito immediatamente che era il padre dei miei figli. Senza paura. E anche lui che aveva 39 anni e che fino a quel momento non aveva pensato minimamente di fare il padre, anche lui ha sentito… infatti noi siamo stati subito genitori. Io dopo pochi mesi ero già incinta. E tuttora siamo genitori. Non siamo più coppia ma siamo genitori al 100%, facciamo famiglia, facciamo tutte le cose. Lui viene tutti i giorni, fa la spesa, porta i ragazzi a fare sport, andiamo il weekend insieme, però abita in un’altra casa da tre anni.

Parlando ancora dell’ex compagno, lo ha considerato un ottimo padre, ma forse non un compagno giusto:

Devo dire che nonostante tutti i problemi, i difetti, le litigate, io rifarei i figli con lui perché era il padre giusto per i miei figli, che non vuol dire che era il mio partner giusto.

Rispondendo alle curiosità di Claudio, infine, la Luzzi ha commentato rispetto al futuro rapporto con l’ex compagno: