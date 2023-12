Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato ed è nuovamente felice. Ma non si tratta dell’uomo che tutti hanno scambiato erroneamente per il suo compagno, ovvero l’ex di Arisa. Ospite di Verissimo, la prof di Amici 23 si è raccontata svelando alcuni retroscena sulla sua vita privata e parlando anche del rapporto con Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli, ecco chi è Giuseppe il nuovo fidanzato

A proposito di Rudy Zerbi, con Anna Pettinelli c’è un rapporto turbolento nel talent di Maria De Filippi. In realtà, la Pettinelli ha svelato un dettaglio che Zerbi avrebbe finora omesso, ovvero che in realtà i due si conoscerebbero da tempi non sospetti, tanto da aver fatto le vacanze insieme. Poi però, con l’arrivo ad Amici le cose sarebbero cambiate:

Io e Rudy ci conosciamo dal paleolitico, per un certo periodo siamo stati anche amici. Ci siamo visti per delle vacanze insieme, molto molto tempo fa, erano i primi anni Novanta. Siamo stati insieme a Santa Margherita Ligure. Un caffè insieme a lui non l’ho mai preso negli ultimi 5 anni, altrimenti glielo avrei avvelenato. Prima eravamo amici, qua dentro è diventato antipatico, qualcosa è cambiato.

L’attenzione si è poi spostata sulla sua vita sentimentale, ed Anna Pettinelli ha ammesso di essere fidanzata e innamorata. Ma chi è il suo compagno? Lui si chiama Giuseppe, di mestiere fa il cuoco: