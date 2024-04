Festa di compleanno per Tommaso Zorzi: tutti gli ospiti, che fine hanno fatto gli ex del Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi ha compiuto 29 anni e per la festa di compleanno non ha badato a spese: ospiti Vip e location

Per la festa di compleanno dei suoi 29 anni, Tommaso Zorzi non ha badato a spese. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ed oggi conduttore e volto di Cortesie per gli ospiti, ha deciso di regalarsi un party indimenticabile con le persone a lui care. Ma che fine hanno fatto, invece, i suoi ex inquilini?

Tommaso Zorzi e la festa di compleanno per i suoi 29 anni

Tommaso Zorzi ha compiuto i suoi primi 29 anni lo scorso 2 aprile, ma solo nel weekend ha deciso di dare il via ai festeggiamenti veri e propri. Il party di compleanno si è svolto in una location in grande stile: il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, a Milano.

Il Museo permette infatti di organizzare degli eventi privati sfruttando alcune stanze, e Tommaso ne ha approfittato per radunare le persone a lui care in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno, optando per la sala “Cenacolo”, in perfetto stile barocco.

Tramite le sue Instagram Stories, il conduttore ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti dell’indimenticabile festa che ha visto tra gli invitati nomi di primo livello e molti volti noti: dalla collega Csaba Della Zorza, passando per Paola Barale, Brenda Lodigiani, Elettra Lamborghini. Ed ancora: Max Pezzali, Carlo Mengucci e Andrea Caravita, rispettivamente di Etro e Moschino.

Ma che fine hanno fatto gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno condiviso con lui l’esperienza nella Casa? Dalle Stories non è trapelato alcun volto legato al reality.