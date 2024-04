Federico Massaro deluso da una ex concorrente dopo il Grande Fratello: “Non ho ben chiara la situazione”

Con la fine del Grande Fratello, anche i rapporti tra gli inquilini che si erano formati nella Casa più spiata d’Italia sono inevitabilmente cambiati. Il ritorno alla normalità ha fatto sì che gli ex gieffini potessero riprendere in mano le rispettive vite e valutare anche le amicizie nate nel reality. E’ successo anche a Federico Massaro, il quale ha confidato di essersi aspettato degli atteggiamenti diversi da parte di alcuni ex inquilini.

Federico Massaro deluso da Greta Rossetti

Come molti altri ex concorrenti del Grande Fratello, anche Federico Massaro ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower, sempre più curiosi di sapere in che rapporti sia rimasto con i suoi inquilini.

Se l’amicizia con Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella non sarebbe stata intaccata dalla vita reale, qualcosa sarebbe invece cambiato rispetto al rapporto con Greta Rossetti. Proprio quest’ultima sarebbe la persona che lo avrebbe deluso di più.

Sebbene le abbia scritto un messaggio nei giorni scorsi, infatti, Greta avrebbe deciso di non rispondergli (un po’ come aveva fatto anche Beatrice Luzzi). Ecco quali sono state le parole di Massaro in merito (video in apertura):