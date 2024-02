Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, intervistato tra le pagine di Chi Magazine ha parlato degli altri reality show, svelando perché ha rifiutato Temptation Island.

Francesco Oppini, quando ha ricevuto la proposta di Temptation Island era ancora fidanzato con Cristina Tomasini:

Ci sono state offerte da reality, ma non volevamo. C’è l’eventualità di un programma che potrebbe essere “di coppia”, ma non Temptation Island, che ho rifiutato tre volte in passato, e non con Francesca (la sua attuale compagna, ndr).