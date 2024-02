Emanuel Lo e Samuel, chi sono il compagno e il figlio di Giorgia

Emanuel Lo è il compagno di Giorgia. Il coreografo e la famosa cantante si sono incontrati nel 2004 ed hanno un figlio che si chiama Samuel: ecco tutte le informazioni sulla vita privata della co-conduttrice di Sanremo 2024.

Emanuel Lo è un ballerino e coreografo di 45 anni originario di Roma. È uno degli insegnanti di “Amici di Maria De Filippi” e ha una carriera di successo nel mondo della danza.

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da 20 anni.

Durante questo periodo, hanno vissuto tutte le fasi della coppia, sia positive che negative.

Emanuel ha rivelato che lui e Giorgia si sono lasciati più volte, una di queste separazioni è durata quasi un anno.

Tuttavia, quando si sono ritrovati nel 2007, si sono riconosciuti e si sono innamorati di nuovo.

Emanuel ha descritto questo momento come uno dei più belli per la coppia.

Emanuel Lo ha parlato di quanto è stato difficile per Giorgia rimanere incinta e di come la nascita del loro figlio Samuel abbia cambiato le loro prospettive di vita:

Ci abbiamo provato tanto ma non arrivava. Quando è nato Samuel è stato una liberazione. Quando arriva un figlio ti succede di tutto, la parte bella e quella faticosa, non esiste un manuale per essere genitori e neanche un manuale di coppia.