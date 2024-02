Nella prima serata di oggi, torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello. Archiviata definitivamente la settimana del Festival di Sanremo, Canale 5 torna alla sua tradizionale programmazione e nel prime time di oggi 12 febbraio ci terrà compagnia con la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di oggi 12 febbraio

Quella di oggi sarà una serata in compagnia del Grande Fratello particolarmente ricca di appuntamenti. Il padrone di casa sarà affiancato in studio da Cesara Buonamici nei panni di opinionista e da Rebecca Staffelli in quelli di voce del popolo social. Ma cosa vedremo?

Intanto spazio al nuovo eliminato: un concorrente tra Federico Massaro, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi e Stefano Miele dovrà abbandonare definitivamente la spiatissima Casa. Scopriremo quindi quale è stato il volere del pubblico che si è espresso tramite televoto (QUI i risultati dei sondaggi).

Ma non è tutto, in quanto sarà dato spazio anche ad una gradita sorpresa per Perla Vatiero: dopo aver affrontato nuovamente il suo ex Mirko Brunetti, stasera potrà riabbracciare la sorella Loana con la quale ha un legame molto forte.

Infine, focus sul nuovo triangolo amoroso che si starebbe creando nella Casa del Grande Fratello: Greta Rossetti, anche lei ex di Mirko, sarebbe divisa tra due ragazzi: Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi. Chi avrà la meglio?

Ricordiamo che questa settimana il Grande Fratello avrà un doppio appuntamento, poiché farà ritorno anche nella prima serata di mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino.

