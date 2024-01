Ritorna nella prima serata di oggi, lunedì 29 gennaio, il nuovo appuntamento all’insegna del Grande Fratello, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio ci sarà Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, mentre Rebecca Staffelli darà voce al popolo social con i suoi commenti in diretta.

Grande Fratello, le anticipazioni della 33esima puntata del 29 gennaio

Cosa accadrà nel corso della puntata di oggi del Grande Fratello? Nella spiatissima Casa è ormai in atto una vera e propria guerra contro Beatrice Luzzi, capeggiata da Perla Vatiero e che ha portato a dividere i concorrenti in due fazioni ben nette. Scopriremo questa sera quale nuovo confronto andrà in atto e cosa diranno le due protagoniste.

Altro tema saliente è il rapporto tra Monia e Massimiliano: a quanto pare ci sarebbe ancora il “fantasma” di un amore da parte della ragazza e che finora sarebbe rimasto nell’ombra prima di tornare in forza.

Tra le sorprese della 33esima puntata si segnala anche l’incontro che vedrà protagonista Greta, la quale potrà riabbracciare il fratello Josh.

Ed infine, ma non per ultimo, il nome del nuovo eliminato chiamato a lasciare per sempre il Grande Fratello: chi sarà tra Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano? Lo scopriremo tra qualche ora.

