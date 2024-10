Eliminato Bake Off Italia 2024, spoiler ottava puntata 25 ottobre: sfide e grembiule blu

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2024 promette colpi di scena e un emozionante viaggio culinario attraverso tre continenti. Chi sarà eliminato? La gara, che andrà in onda venerdì 25 ottobre alle ore 21.30 su Real Time, vedrà gli aspiranti pasticceri misurarsi con ricette provenienti da Messico, Giappone e Francia. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Eliminato Bake Off Italia 2024, ottava puntata 25 ottobre (attenzione, spoiler!)

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Bake Off Italia 2024 rivelano che il tema centrale sarà il viaggio. Nella prima prova creativa, i concorrenti voleranno idealmente in Messico per realizzare una versione dolce dei tradizionali tacos, reinterpretati secondo il loro gusto.

La sfida non si fermerà qui, poiché la seconda prova tecnica porterà i pasticceri fino in Giappone, dove dovranno cimentarsi nella preparazione della famosa Cotton Cake, una torta soffice e delicata tipica della cucina nipponica.

Giulia, in quanto vincitrice del grembiule blu della scorsa puntata, avrà un importante vantaggio: potrà vedere e assaggiare la torta originale, un’opportunità che potrebbe rivelarsi decisiva per ottenere un buon piazzamento nella classifica tecnica.

L’ultima prova porterà i concorrenti in Francia, dove dovranno preparare le classiche madeleine, utilizzandole per costruire una torre alta 30 cm. Al termine delle tre prove, Helen sarà premiata come la migliore della puntata, guadagnandosi il grembiule blu, mentre Jessica, Domenica e Alfonso si troveranno in pericolo di eliminazione. Alla fine, sarà Jessica a dover abbandonare il tendone.