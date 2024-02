Elena Sofia Ricci vota per Beatrice Luzzi finalista al Grande Fratello: il video diventa virale

Elena Sofia Ricci ha condiviso sulle sue storie di Instagram un video dove vota per Beatrice Luzzi per il primo posto da finalista del Grande Fratello.

Elena Sofia Ricci vota per Beatrice Luzzi finalista al GF

L’attrice, intenta a votare dal suo smartphone è stata filmata mentre votava per Beatrice Luzzi: “Chi voglio in finale? Beh, Beatrice! Non devo votare altro? Ah ho tre voti? Beh, rivotiamo Beatrice!”.

Elena Sofia, sapevamo di poter contare su di te!

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.

La scheda della concorrente

Beatrice Luzzi è un’attrice e regista. La notorietà arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L’allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole.

Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli.