E’ morta all’età di 90 anni Sandra Milo. La celebre attrice, come fanno sapere i principali organi di stampa, si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suoi cari, come aveva richiesto.

Sandra Milo è morta

A rendere nota la notizia della morte di Sandra Milo è stata la sua famiglia, scrive La Repubblica. Sandrocchia, come veniva affettuosamente soprannominata da Federico Fellini, per il quale era stata sua musa, aveva compiuto 90 anni nel 2023.

E’ stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Salvatrice Elena Greco, questo il suo vero nome, è stata non solo attrice ma anche conduttrice, personaggio televisivo ed attivista.

Carriera cinematografica

La Milo esordì al cinema accanto ad Alberto Sordi in Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli. Il primo ruolo importante arrivò nel 1959 grazie al produttore greco Moris Ergas, che poi la sposò: si tratta de Il generale Della Rovere, per la regia di Roberto Rossellini, in cui interpretava il ruolo di una prostituta al fianco di Vittorio De Sica.

Con la partecipazione a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano.

Vita personale

Nel corso della sua adolescenza ha avuto relazioni molto tormentate. Nel 1948, alla tenera età di 15 anni sposa il marchese Cesare Rodighiero. Molto giovane rimane incinta ma non porta a termine la gravidanza a causa di un parto prematuro. Dopo solo 21 giorni di matrimonio i due si separano.

Nel corso della sua gioventù ebbe una serie di relazioni da cui nascono tre figli: Deborah, Ciro e Azzurra. Per la famiglia, l’attrice ha interrotto la sua intensa attività cinematografica.

Oltre che cantante e attrice, è anche molto attenta ai diritti degli artisti che lavorano nello spettacolo. Nel 2020 si è incatenata davanti palazzo Chigi e fu ricevuta dal premier Conte.

