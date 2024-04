Due ex concorrenti del Grande Fratello andranno a vivere insieme: l’annuncio, ecco di chi si tratta

C’è chi, come Perla Vatiero e Mirko Brunetti si prenderanno del tempo prima di discutere di una nuova convivenza dopo la loro partecipazione al Grande Fratello ed il loro ritrovamente come coppia. E c’è chi, dopo essersi scoperto nella Casa più spiata d’Italia, andrà a vivere con il proprio ex inquilino.

Federico Massaro e Vittorio Menozzi vanno a convivere

Due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, hanno annunciato nelle passate ore la loro intenzione di andare a convivere per un periodo. Si tratta di Federico Massaro e Vittorio Menozzi, i quali hanno dato la notizia nel corso di una diretta su Instagram.

Nella Casa, Federico e Vittorio hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e nelle passate ore hanno svelato ai loro fan l’intenzione di condividere ancora lo stesso tetto anche nella vita reale (video in apertura).

Massaro, rivolgendosi ai loro follower ha svelato:

Vitto verrà a vivere da me per un po’ nel mentre che il magico Billy mette a posto casa sua.

Menozzi, sorridendo, ha replicato:

Ma tu la pianti di spoilerare?

L’amicizia tra i due, dunque, prosegue anche a telecamere spente, dimostrando non solo di aver chiarito le incomprensioni nate al Grande Fratello ma soprattutto di aver stretto un rapporto davvero importante. L’annuncio non poteva non essere sostenuto dai follower dei due ex gieffini, che hanno accolto la notizia con estremo entusiasmo.