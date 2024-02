Diamanti grezzi è la canzone di Clara Soccini tra le trenta in gara al Festival di Sanremo 2024. Vincitrice della categoria Sanremo Giovani, la cantante è venuta alla ribalta grazie al ruolo di Crazy J in Mare Fuori. Ecco qual è il significato del brano portato all’Ariston.

Diamanti grezzi di Clara: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Diamanti Grezzi di Clara in gara al 74esimo Festival di Sanremo 2024 è stata scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Katoo (Francesco Catitti).

Si tratta di un brano che ha un’apertura orchestrale per poi lasciare spazio alla dance in perfetto stile Mahmood (anche lui in gara) e racconta di una storia d’amore finita nel peggiore dei modi.

In merito alla canzone Diamanti grezzi ed al suo significato, la cantante ha spiegato, come riporta Amica.it:

Di solito, prima scrivo il testo e poi do il titolo, qui ho fatto il contrario», racconta a proposito del brano. È una canzone che parla tanto di me, del capire che la cosa più figa sono le fragilità che ci portiamo addosso, non è la perfezione.

QUI PER LEGGERE IL TESTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CLARA (@soccins)