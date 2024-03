“Non me l’aspettavo”: delusione di Garibaldi per l’eliminazione prima della finale, la reazione a caldo

Colpo di scena nella puntata di ieri del Grande Fratello. La semifinale, oltre a regalare due nuove finaliste, ha anche decretato tre eliminazioni importanti. A lasciare la spiatissima Casa nel corso della semifinale, sono stati Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi eliminato: la reazione

La vera sorpresa è stata però proprio l’eliminazione del bidello calabrese, che sperava di arrivare in finale. Giuseppe Garibaldi non ha mai nascosto questo suo forte desiderio, tanto da essersi autovotato per ben due volte, malgrado il gesto abbia fatto storcere il naso a Beatrice Luzzi, definendolo “poco elegante”.

Ieri sera però, per Garibaldi si è concluso il sogno di arrivare dritto in finale e, di conseguenza, di vincere l’edizione del Grande Fratello. La sua delusione è stata palese, sia durante che dopo la puntata.

Anche il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha espresso il suo desiderio nel non vedere Garibaldi in finale, tanto da asserire:

Voglio proprio dirti una cosa. Tu per me sei una persona davvero speciale. Ti dico, anche se non dovrei, che io alla finale tua ci speravo. Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta. Detto questo, se me l’avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale a te ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo non toglie che sei stato un gran bel concorrente. Io ti sceglierei anche domani mattina se dovessimo cominciare un altro Grande Fratello.

Uscito dalla Casa, Giuseppe ha potuto esprimere il suo primo pensiero a caldo post eliminazione: